Voldsom mengde smittetilfeller relatert til Vesterålen

Nyheter

På en dag det på landsbasis ble meldt om over 9.000 tilfeller og satt ny døgnrekord med smitte, var det også en mengde tilfeller relatert til Vesterålen. Det viser oversikten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), som også publiseres av VG.

Etter tirsdagens smittetilfeller er Sortland, Lødingen, Øksnes og Hadsel røde på smittekartet og har stigende smittetrend.

Hele 31 tilfeller er relatert til Hadsel, mens 14 av tilfellene har relasjon til Sortland. Lødingen har sjelden hatt mer enn et eller to tilfeller på en dag tidligere, men tirsdag kom det melding om sju nye smittetilfeller som kan relateres til Lødingen. Andøy er oppført med tre tilfeller og Øksnes med et.

Bø er uten nye tilfeller tirsdag.

55 tilfeller på en dag er blant det meste som har vært knyttet til regionen på en dag i løpet av pandemien.

VOL gjør oppmerksom på at MSIS sine tall baserer seg på folkeregistrert adresse, mens tallene kommunene opererer med tar for seg kommunens innbyggere. Tall kan derfor variere.

I løpet av de siste 14 dagene har det kommet 184 tilfeller av korona som er relatert til Vesterålen. Med de nye tilfellene fra tirsdag, står Hadsel med 80, Sortland med 49, Øksnes 27, Andøy 14, Lødingen 12 og Bø med to tilfeller.