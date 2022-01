Slik blir minnemarkeringen

Nyheter

(Våganavisa) Søndag 16. januar er det ett år siden den tragiske hyttebrannen i Risøyhamn på Andøya, hvor fire barn og en kvinne fra Henningsvær og Svolvær omkom.

Prost, Kristine Sandmæl, forteller at det er vanlig å ha en ettårsmarkering etter slike hendelser, og at det har vært ønskelig med en offentlig markering. – Dette var en hendelse som var aller verst for de nærmeste, men som preget et helt lokalsamfunn. Det er gått et år, og alle de tingene man må gjøre for første gang uten avdøde er overstått, da er det fint å kunne samles på dødsdagen, sier Sandmæl. Grunnet restriksjonene har de valgt å avlyse den planlagte minnekonserten i Vågan kirke. Sandmæl forteller at de ikke ønsket å utsette familiene for plassbegrensninger inne i kirken slik som i fjor, og har derfor valgt å holde markeringen utendørs.



MARKERES I KABELVÅG, HENNINGSVÆR OG SVOLVÆR

Sandmæl forteller at det vil være markering på kirkegården i Kabelvåg mellom 13 og 15. Grunnet restriksjoner for antall, vil dette kun være for inviterte gjester. Her vil det være en seremoni med musikk, ord og lystenning, og ordføreren vil være tilstede. Rett innenfor porten på kirkegården vil det bli etablert et lystenningssted for alle som ønsker å tenne et lys. I tillegg vil kirken være åpen mellom 12 og 16 for folk som ønsker å komme innom. Ettersom det er begrensning på plass, vil det tennes bålpanne på parkeringen nedenfor kirken, slik at folk som må vente eller andre som ønsker kan oppholde seg der. I Henningsvær og Svolvær, hvor de omkomne var fra, vil det være åpen kirke på ettermiddagen.– Folk kan komme å tenne et lys, høre på musikk eller snakke med en prest. Vi vil gi en plass for alle som ønsker.