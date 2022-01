Nyheter

På sin Facebook-side skriver ordfører Hugo Jacobsen at beredskapsgruppa fredag har hatt møte om den lokale situasjonen rundt koronapandemien.

– Det er i dag registrert to nye tilfeller, og det forventes at det kan komme ytterligere tilfeller i perioden fremover. Vi oppfordrer fortsatt innbyggerne til å være observant, og teste seg dersom de får symptomer, også milde symptomer, skriver ordføreren.

Han informerer om at neste runde med vaksinering er mandag 17. januar i Lødingenhallen.

Jacobsen skriver at skolene og barnehagene i kommunen nå settes til grønt nivå.

– Lødingenhallen og Gymsalen ved Vestbygd oppvekstsenter åpnes for aktivitet for barn og unge under 20 år. De nasjonale reglene gjelder. Bassengene åpnes både i Vestbygd og i Lødingenhallen.

For de øvrige aktiviteter skal de nasjonale reglene følges.

Oppfordrer til bruk av munnbind

Jacobsen oppfordrer alle til å bruke munnbind på butikker hvor det er mye folk.

– På butikker hvor det ikke er mulig å holde avstand er det påbud om bruk av munnbind, minner han om.

Han viser også til at øvrig informasjon om pandemien finnes på kommunens hjemmeside og på regjeringens hjemmeside.

– Husk å holde avstand, vaske hender og ta vare på hverandre, avslutter han.