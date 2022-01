Fornøyde over at de kan åpne kranene igjen

Nyheter

Ifølge Ellingsen tok han en beslutning allerede tidlig i januar at gjenåpningen av Kvitnes gård ville utsettes. Kombinasjonen boostervaksinering av de ansatte, og at gjestene må få tid til å planlegge besøk og booke gjorde at han ville vente med å ønske velkommen inn til restauranten. Samtidig setter han pris på at det nå åpnes for skjenking igjen, selv om det vil ta en stund før det serveres på Kvitnes.