Fortsatt gult nivå på de to største skolene

Nyheter

I en pressemelding fra kommunen kommer det frem hvilke tiltak som nå bli gjort fremover. Tilpasningene gjelder frem til tirsdag 18. januar, meldes det. Det er kriseledelsen i Hadsel som sammen har fattet beslutningene.

Kommunen skriver at de følger de nasjonale anbefalingene, men har gjort noen tilpasninger for Hadsel.

I skolesektoren er Stokmarknes skole og Melbu skole fortsatt på gult nivå, mens Innlandet, Strønstad og Sandnes er på grønt nivå.

Alle barnehagene i Hadsel er på grønt nivå, bortsett fra Hoppensprett på Melbu som er på gult.

Oppvekstsjef i Hadsel, Line J. Pedersen, uttaler at de ser an situasjonen ettersom det for tiden er høy smitte i kommunen. De vurderer hele tiden hvor lenge de kan holde tiltak på gult nivå.

– Vi vet at det ikke er heldig for en del barn at skolen er på gult nivå og vi ønsker å gå tilbake til grønt så raskt som mulig, sier hun i pressemeldingen.

Så langt i uke 2 har kommunen registrert 66 personer som har testet positivt for korona. Kommuneoverlege, Ingebjørn Bleidvin, forteller i meldingen at han synes det er gledelig at de får lov å åpne mer opp, spesielt for idretten og aktiviteter for barn og unge. Samtidig trekker han frem at det er desto viktigere å følge de tiltakene som blir iverksatt.

– Det har skjedd noen endringer rundt karantene, men de som allerede er i isolasjon og karantene, skal forholde seg til datoene de allerede har fått oppgitt, opplyser han.

Servicetorget ved rådhuset vil åpne mandag 17. januar, opplyser Hadsel kommune, men samtidig oppfordres innbyggerne som kan om ta kontakt via telefon og e-post.