Forsker har ikke tro på sabotasje

Nyheter

Det er resevekabelen til Svalbard som er ute av drift, og det er uklart hva som er årsaken til at kabelen som går fra Breivika øst for Andenes ikke fungerer.

Forrige fredag ble det kjent at det var brudd på kabelen, som er reserve for kabelen som fortsatt er i drift. Troms politidistrikt etterforsker saken som et mulig lovbrudd.

Kommunikasjonsrådgiver ved Sysselmesterens kontor, Terje Carlsen, opplyser til Klassekampen at kabelbruddet ikke er «dramtatisk».

– Det er «backupen» som er borte. Den normale fungerer som den skal, sier han til Klassekampen - som også har intervjuet forsker Geir Pedersen.

– Det aller, aller vanligste er enten at det fiskes rett ove kabelen med bunntrål, eller at et fartøy drar noe annet etter seg, slik som et anker, sier Geir Pedersen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet.

Overfor klassekampen anslår han at dette er tilfelle i to av tre tilfeller. Den resterende andelen skyldes mindre sannsynlige hendeler, skriver avisen, og lister jordskjelv, slitasje eller haier som gnager på kablene.

– Vi har også sett eksempler på hvaler som ligger på havbunnen og klør seg mot bunnen, men nei, det har nok ikke skjedd her, sier han.

Tror ikke på sabotasje

Han opplyser i intervjuet med Klassekampen at han ikke tror sabotasje er årsaken til at reservekabelen nå er ute av drift. Kabelen er nedgravd til to meter under havbunnen ned til en dybde på 1.600 meter, som VOL har skrevet tidligere. Derfra og ned til 2.700 meters dybde ligger kabelen åpen på havbunnen, sier forskeren.

Forsker Geir Pedersen stusser over at kabelen kan være skadet på en strekning der den er nedgravd. Han mener at skade fra ankere eller tråling ikke er sannsynlig, dersom kabelen er gravd langt nok ned og ligger beskyttet.

– Dersom kabelen i deler av traseen er begravet for grunt eller er blitt eksportert i løpet av de siste 19 årene, kan det være årsaken, sier forskeren til Klassekampen. Og legger til at han ikke skjønner hvem som skulle bruke mye tid og krefter på dette. Han mener derfor at et mulig scenario er at kabelen har vært utsatt for slitasje over tid.