Nyheter

E10 over Bjørnfjell ble i morgentimene tirsdag åpnet for fri ferdsel. Det melder Vegtrafikksentralen på sin Twitter-konto.

Men Vegtrafikksentralen trekker også frem i meldingen at det kan innføres kolonnekjøring på kort varsel dersom forholdene skulle tilsi det.

Ifølge Harstad Tidende er det også åpent for fri ferdsel på svensk side av fjellet. Da Vegtrafikksentralen sendte ut melding, var det fortsatt kolonnekjøring, men like etter åpnet det for fri ferdsel også på svensk side.