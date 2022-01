Over 40 år etter at campingplassen ble etablert, kommer reguleringsplanen for området

Nyheter

Planforslaget for detaljregulering av området der Gullesfjord camping ligger i bunnen av fjorden, blir behandlet av Teknisk utvalg i Kvæfjord onsdag. Kvæfjord kommune har de senere år fått henvendelser fra mulige kjøpere av campingplassen. Interessenter med egne planer for utbygging, men det stoppet raskt opp grunnet manglende godkjent reguleringsplan for campingplassen. Bedriften ble i 2018 solgt til Viggo Andreassen og selskapet Ørreten Eiendom AS.