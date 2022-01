Snart blir det nye poser for kildesortering

Nyheter

For å gjøre kildesortering enklere, har flere av avfallsselskapene i Nord-Norge gått sammen om nye poser.

– I midten av februar innfører Reno-Vest nye poser til husholdningsavfallet. De nye posene er blanke med fargede prikker, og skal gjøre kildesorteringen i Vesterålen og Lødingen enda enklere. Det er avfallstypene matavfall, plastemballasje og papir, papp og kartong som får endret farge og mønster på posene, sier Tage Særvold Ellingsen, daglig leder i Reno-Vest Produksjon AS, i en pressemelding.

Nordnorsk samarbeid

Reno-Vest har gått sammen med seks andre avfallsselskaper i Nord-Norge for å realisere endringen. Gjennom samarbeidet «Avfallsklynge Nord» er det et felles mål om å bedre avfallssorteringen i hele landsdelen.

– Samarbeidet har vært vellykket så langt, og gjør at det blir enklere for folk å forholde seg til et system som er likt, nesten uansett hvor du er i landsdelen, sier Særvold Ellingsen.

Ny nasjonal merkeordning

Ifølge pressemeldingen kommer endringen som en følge av at Avfall Norge har innført en nasjonal standard for merking av de ulike avfallstypene. De nasjonale symbolene skal gjøre det enklere å sortere uansett hvor du er i landet, om du er på jobb eller hjemme.

Den nye merkeordningen innebærer at de som produserer produkter i Norge skal merke emballasjen med symbolet, slik at det blir enklere for forbrukeren å vite hva som kastes hvor.

– Det er helt naturlig for oss å endre på posedesignet slik at kildesorteringsposene harmonerer med den nye merkeordningen, sier Særvold Ellingsen.

Alle avfallsselskapene i Nord-Norge som har optibagsystem, altså kun én avfallsbeholder med ulike typer poser, går nå over til de nye, prikkede posene.

Slik blir de nye posene

Det er kun designet på posene som blir annerledes. Selve sorteringssystemet er det samme som før.

Matavfall skal i posen med grønne prikker

skal i posen med grønne prikker Plastemballasje skal i posen med lilla prikker

skal i posen med lilla prikker Papir, papp og kartong skal i posen med blå prikker

De nye posene for plastemballasje, samt papir, papp og kartong, er perforerte. De små hullene sørger for at det blir minimalt med luft i posene når de komprimeres, og har flere fordeler:

– Perforerte poser gjør at avfallet tar mindre plass i dunken, samtidig som det effektiviserer transporten av avfallet. Det er enda mer miljøvennlig, sier den daglige lederen.

– Bruk opp gamle poser

Samtidig som det rulles ut nye, prikkete poser, understreker Særvold Ellingsen at det er viktig å bruke opp de gamle posene.

– Det blir en overgangsperiode der folk skal bruke opp de posene de allerede har hjemme, og vi oppfordrer til ikke å hente store mengder av de gamle posene nå. Sørg for å ha kun det man trenger frem til midten av februar, når de nye posene rulles ut. Både de nye og de gamle posene vil bli sortert ut korrekt i vår sorteringshall, Optibag.

Du finner de nye posene på samme sted som de gamle, i dagligvarebutikker rundt om i Vesterålen og Lødingen.

Hensikten med den nasjonale merkeordningen er å øke sorteringsgraden i landet.

– EU har et mål om at 65 % av avfallet skal materialgjenvinnes innen 2035, og Norge har stilt seg bak dette målet. Merkeordningen er et ledd i å gjøre det enda enklere for folk, sier den daglige lederen.