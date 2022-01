Trinnvis gjenåpning etter dataangrep 

Nyheter





– Det er en enorm jobb som må gjøres, både med gjennomgang av alle systemene, og med tanke på sikkerheten ved gjenåpning. Lista med digitale verktøy som må til for å styre en fylkeskommune med drift av skoler, kollektivtrafikk, veier, tannklinikker og mye annet, er enormt lang, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i en pressemelding.

Han legger ikke skjul på at det både er en enormt krevende jobb som nå må gjøres, samtidig som det er litt nervepirrende å åpne opp igjen etter et dataangrep.

Kritiske systemer først opp

Tilgangen til internett på de videregående skolene kom opp gjennom skoledagen allerede noen få dager etter nyttår. Deretter ble det åpnet for å kunne betale ut lønn og faktura, og i går kom sms-varsling på tannklinikker og betalingsterminaler i gang igjen. De kommende dagene og ukene blir flere viktige systemer satt i drift igjen.

– Det er mange systemer som er viktige for driften vår, og som vi er lovpålagt å bruke. Saksbehandlingssystemet vårt har blant annet høy prioritet og vil trolig komme delvis opp igjen allerede i dag. I tiden fremover vil mer og mer bli satt i drift igjen, dersom alt går etter planen, sier en betinget optimistisk fylkesrådsleder.

Personopplysninger kan ha kommet på avveie

Etter en omfattende gjennomgang ble det klart 13. januar at fylkeskommunen ikke kan utelukke at personopplysninger har kommet på avveie etter dataangrepet. Etterforskning viser så langt at opplysningene det kan gjelde ikke er betraktet som sensitive i juridisk forstand, og de omfatter heller ikke passord, helse- eller elevopplysninger.

– Vi er veldig lei oss for at dette kan ha skjedd, og har varslet både politi og Datatilsynet. Selv om denne type opplysninger i seg selv ikke er å regne som sensitive, er vi bekymret for at de, sammen med annen informasjon, kan brukes til kriminell aktivitet mot enkeltpersoner eller mot Nordland fylkeskommune, avslutter Norvoll.