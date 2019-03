Salmonellasmitte i Nordland

Helse

Dette bekrefter pressevakt hos Mattilsynet, Lars Skjegstad, overfor VOL.

– Hvor i Nordland det er oppdaget smitte, ønsker vi ikke å si noe om, sier han.

En felles smittekilde

Alle de så langt 21 pasientene som har blitt smittet av bakterien, har, ifølge Mattilsynet, en Salmonella-variant med den samme DNA-profilen. Dette indikerer at de er blitt smittet gjennom en felles smittekilde, mest sannsynlig en matvare, som er distribuert i hele Norge.

– Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, kommuneoverleger og Veterinærinstituttet for å etterforske hva som kan være smittekilden til utbruddet. Dette arbeidet tar tid og er komplisert, og det er ikke alltid mulig å finne smittekilden, sier Turid Berglund til Mattilsynets nettside matportalen.no.

Hun er seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon for hygiene og drikkevann.

Mistanke om flere smittede

Per 5. mars var det påvist salmonellasmitte hos 21 personer, og det er mistanke om at ytterligere seks personer er smittet. De smittede er i alderen fra to til 92 år, og det er i alt snakk om elleve menn og 16 kvinner.

De som har fått påvist smitte er fra fylkene, Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

Pressevakten hos Mattilsynet, Lars Skjegstad, sier at de ikke er kjent med at flere skal være smittet i dag, 6. mars.

Kommunelege i Hadsel kommune, Martin Larsen Drageset, sier til VOL at det ikke er rapprotert om noen smittede i Hadsel kommune.

Ifølge Berglund kan god kjøkken- og håndhygiene hindre smitte av Salmonellabakterier mellom både matvarer og mennesker.

– Er man syk med diaré, skal man også unngå å lage mat til andre. Et generelt og godt råd, er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper salmonellabakteriene, sier hun.

Bakterien kan ifølge Mattilsynet ikke skylles bort med vann. Dette betyr at hvis smittekilden er noe spiselig, er det vanskelig å beskytte seg mot smitte.

Sjelden i norskprodusert mat

Mattilsynet bistår nå folkehelseinstituttet og kommunehelsetjenesten med å innhente informasjon. Dette er vanlig når man ikke vet hva smitten er, og Mattilsynets lokale avdelinger intervjuer pasientene om hvor de har vært og hva de har spist og drukket i perioden før de ble smittet. Hvis det dukker opp en fellesnevner blant pasientene, for eksempel en matvare, vil Mattilsynet sende inn prøver for å få dem analysert.

Det er også de som har ansvaret for å lede sporingsarbeidet langs matkjeden, og hvis det blir gjort funn, skal de sikre at utbruddet stanses.

Ifølge Mattilsynet blir det sjeldent påvist Salmonella hos matproduserende husdyr, og dermed svært sjelden i norskprodusert mat.

VOL har vært i kontakt med Randi Angelsen, kommunikasjonssjef hos Nordlandssykehuset, som ikke ønsker å oppgi hvorvidt de har noen salmonellasmittede ved sine sykehus.