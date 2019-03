Har funnet kilden til salmonellautbruddet

Helse

Dette opplyses det om på matportalen.no.

Salmonellasmitte i Nordland Et sykdomsutbrudd forårsaket av bakterien Salmonella Agbeni er oppdaget av folkehelseinstituttet. Det er totalt registrert 21 smittede, og noen av disse er i Nordland.

Hadde spist eksotisk miks

Produktet, som har blitt solgt i NorgesGruppens kjeder over hele landet, ble trukket tilbake etter mistanke 6. mars. Dette etter at det fremkom at flere av de syke hadde spist den tørkede fruktblandingen. Nå er det påvist salmonella i prøvene som Mattilsynet sendte av produktet til analyse på Veterinærinstituttet.

– Da Mattilsynet foretok intervju hjemme hos de som var blitt syke av Salmonella, viste det seg at tre personer hadde åpnede pakker med "Eksotisk mix" fortsatt stående i skapet. Det viste seg at posene hadde samme LOT-nummer og samme pakkedag og det er i disse Veterinærinstituttet nå har påvist salmonella, sier direktør Karina Kaupang i Mattilsynet til matportalen.no.

Kast eller lever tilbake

Bama oppfordrer kunder som har kjøpt «husk! Eksotisk miks», 400 gram med Lot.nr. 8291 om å kaste det eller levere det tilbake i butikken.

Denne tørkede frukten er pakket i Italia og importert av Bama.