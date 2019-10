Nordnorske kvinner har aldri født færre barn enn nå

Helse

Men slik er det ikke lenger, for nå har fødselstallene nordpå gått kraftig ned, skriver NRK Nordland. Siden 1995, har tallet på fødsler i Nord-Norge falt med hele 35 prosent siden. Dette er basert på fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå, som ble presentert på årsmøtet til Norsk gynekologisk forening lørdag. Nedgangen i resten av landet er til sammenligning på ni prosent.

– Det har det bare gått en vei. Nedover. På vel 20 år ser vi nær halvering i antall fødsler i Finnmark, mens i Nordland har fødselstallene gått ned med 35 prosent, sier gynekolog Margit Steinholt til NRK Nordland.

Hun forteller videre at hun var svært overrasket over at nedgangen var såpass markant, og innrømmer at tallene var mer dramatiske enn hun og bransjen hadde trodd. Mens det ble født 6.300 barn i Nord-Norge i 1980, var tallet på 4.500 i 2018.

Årsakene til nedgangen, er flere. Blant annet er det færre kvinner i nord i såkalt fruktbar alder enn tidligere. Kvinner venter også lenger med å få barn, og føder i tillegg færre når det først velger å få barn.

Hanne Schjeldrup-Eriksen, som er leder i Jordmorforbundet NSF, er ikke i tvil om hvorfor fødselstallene stuper, og peker på at det er lagt ned flere fødetilbud i nord som kvinner lenger reiseveg.

Fylkesrådsleder Thomas Norvoll, mener at befolkningsnedgang og at det stadig blir færre kvinner, er de største utfordringene som finnes i Nordland. Han mener derfor at det må jobbes systematisk for å gjøre hele landsdelen attraktiv for denne gruppen, slår han fast overfor NRK.