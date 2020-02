De fire personene i Vesterålen som er testet for smitte, har fått negativt svar

Helse

Samtlige har fått et foreløpig negativt svar på testene.

– Alle prøver skal dobbeltsjekkes av Folkehelseinstituttet. Dette kan ta noe tid, og de det gjelder blir derfor værende i hjemmekarantene inntil den endelige avklaringen fra Folkehelseinstituttet er klar, sier kommunelege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin i en pressemelding.

Til Vol sier Bleidvin at testene må gjøres så grundig og være så etterrettelige at man er helt sikker på at svarene er hundre prosent korrekte.

– Det er ulik grad av følsomhet på disse testene, og i de aller fleste tilfeller vil standardversjonen være mer enn god nok, men på grunn av situasjonen som er nå, vil man ta dobbeltsjekken.

På spørsmål om hvor lang tid som menes med "noe tid" når det gjelder de endelige resultatene, svarer han at de sannsynligvis foreligger en gang i løpet av neste uke.

– Jeg har dialog med folk på UNN i Tromsø, og de var ærlige på at de ikke visste de heller. Resultatet kan være klare i løpet av helgen, men mest trolig blir det i neste uke, sier han.

Ellers oppfordrer kommunelegen folk til å forholde seg til vanlig smittevern i disse coronavirus-tider

– Vanlig smittevern er det mest effektive vi har for å hindre at slike ting kan spre seg. Det er et felles ansvar vi alle har, og det oppfordrer vi alle til å bidra til. Vi kan også minne om at folk ble veldig flinke når det gjelder vanlig håndhygiene og smittevern i under svineinfluensaen for noen år siden. Da gikk forekomsten av vanlig influensa ned, fordi mange var litt nøyere, slår Ingebjørn Bleidvin fast.