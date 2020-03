Jusprofessor mener strenge karantenetiltak i kommunene er ulovlig:

– I situasjoner som dette kan vi ikke høre på alle lover, regler og forslag om hva som er best. Da tror jeg vi hadde blitt ganske fortullet

For en drøy uke siden innførte Lofoten og Vesterålen krav om karantene for alle som har vært sør for Dovre, må i 14-dagers karantene. Nå kan det vise seg at et slikt vedtak er ulovlig.