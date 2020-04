Har koronatestet 48 personer i Andøy. Ingen foreløpige tilfeller av bekreftet smitte

Helse

Dette skriver kommuneoverlege i Andøy, Anders Stave, på kommunens hjemmeside søndag kveld.

– Vi har altså fortsatt ikke bekreftet smitte. Samtidig er vi i en fase der vi gradvis skal åpne opp samfunnet. Igjen handler det om å balansere risikoen mot nytten. Fokus er kvalitet i det vi gjør, og at det er så trygt som mulig, sier han i brevet.



Mens mesteparten av landets skoler og barnehager åpner mandag, venter Andøy kommune en uke med åpningen.

– Jeg forstår at mange foreldre er engstelige. Men ut ifra den kunnskapen vi har tilgjengelig om barn og korona, er det ingen grunn til å holde de hjemme fra skole og barnehage når de gjenåpner neste uke.

Stave peker videre på at det er et faktum at barn blir smittet, og når svært mange er smittes av virus, vil det finnes tragiske unntak.

– Likevel viser forskning og erfaring at barn og unge heldigvis har mindre risiko for alvorlig sykdom enn voksne, og svært lav risiko for å dø, skriver Stave.

Han viser til en studie publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet, der det ble antydet at ett av 60.000 smittede barn i alderen 0-9 år kunne dø.

– Dette er basert på kinesiske tall, og må som all annen forskning tas med forbehold. I Islands massetesting finner man viruset hos relativt få barn. I Sverige har man ifølge en rapport utarbeidet av en ekspertgruppe fra Utdanningsdirektoratet så langt ikke sett smitteutbrudd på grunnskoler, sier Stave.