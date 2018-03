Jubler for Ap-vedtak om varig vern av LoVeSe

Aktuelt i nord

– Dette er fantastiske nyheter fra et av de største fylkeslagene i Arbeiderpartiet. Nå håper vi resten av partiet følger samme progressive og miljøvennlige vei som Oslo AP, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i ei pressemelding.

Stor betydning

Det var Espen Barth Eide, miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, som la frem forslaget for landsmøtet. I uttalelsen som ble vedtatt står det blant annet: «Oslo Arbeiderparti mener derfor at det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet på feltene Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og at det i stedet opprettes varige petroleumsfrie områder her. Dette innebærer at man sier nei til både konsekvensutredning, åpning av disse områdene og annen petroleumsvirksomhet.»

– Vedtaket fra Oslo Arbeiderparti vil ha stor betydning når saken skal opp på nytt på landsmøtet i Arbeiderpartiet. Her har virkelig Oslo AP meislet ut det som burde bli hele partiets politikk. Spørsmålet om å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsaktivitet er lakmustesten for partiene sine miljøtroverdighet, sier Lundberg.

– Det er sterke signaler

I forkant av årsmøtet varslet leder i Oslo AP, Frode Jacobsen, i VG at fylkeslaget burde vrake det såkalte kompromisset som landsmøtet i 2017 gikk inn for.

På landsmøtet gikk Arbeiderpartiet inn for å åpne havområdene utenfor Lofoten for petroleumsvirksomhet, mens de avventet havområdene utenfor Vesterålen og Senja. For en uke siden gjorde fylkeslagene i Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal lignende vedtak som Oslo AP.

I Nord-Norge er motstanden stor, og Troms AP har vedtak mot å åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet, det samme har alle lokallagene i Arbeiderpartiet i Lofoten, og flere av lokallagene i Vesterålen og på Senja.

– Vi har hele veien sagt at det landsmøtet vedtok var alt annet enn et kompromiss – det var tvert imot å gi oljeindustrien de områdene de hadde mest lyst på, til tross for stor lokal motstand, nærhet til viktige fiskefelt og store biologiske verdier, sier Lundberg.

– Når Støre sitt eget fylkeslag går inn for å vrake landsmøtestandpunktet, er det sterke signaler til Støre. Frem til nå har Arbeiderpartiet vært på feil side av historien i denne saken – vårt håp er at det nå vil snu, avslutter Lundberg.