Nye varseltrekanter for vær fra i dag

Aktuelt i nord

Nye farenivå ble tatt i bruk 1. mail i år, som skiller mellom gult, oransje og rødt farenivå. Farenivået og konsekvensene skiller de ulike fargene, der gult er moderat farlig og rødt tyder på en svært sjelden, men ekstrem situasjon med stor fare.

Dette betyr de ulike fargene Gult farenivå Dette er det vanlegaste farenivået i Noreg. Det tyder at det situasjonen er moderat farleg, og det er dette nivået som tidlegare blei kalla OBS-varsel. Det kan bli skader lokalt

Straumbrot kan skje

Utsette togavgangar kan førekomma

Vinden kan gjera det farleg i fjellet Oransje farenivå Blir det meldt om oransje nivå skal du ta det svært alvorleg. Dette er noko som ikkje skjer ofte, og det betyr stor fare. Førebu deg på alvorlege konsekvensar, og tenk deg om ein gong til dersom du har planar om å opphalde deg i det aktuelle området. Vêret kan føre til alvorlege skader

Konsekvensane blir store for mange

Reell fare for at liv og verdiar kan gå tapt

Stengde vegar, innstilte båtar, fly m.m. Rødt farenivå På raudt nivå går alarmen. Dette er ein svært sjeldan, men ekstrem situasjon med ekstrem fare. Kort sagt: Ekstremvær. Fare for at liv går tapt

Store øydeleggingar

Innbyggjarar og styresmakter må sikre liv og avgrense skadeomfanget.

Å ferdast i området med farenivå raudt, blir fråråda. Kilde: yr.no

Skal være mer tydelig

I de nye varseltrekantene som tas i bruk i dag tirsdag, er disse fargene implementert.

– Dette har vi gjort for å gjøre det mer tydelig hvilket farevarsel som er sendt ut, sier Yr-redaktør Ingrid Støver Jensen på yr.no.

De tre fargene er en del av internasjonal standard for å melde at farlig vær er i anmarsj. Ved å bruke disse kan også turister, i tillegg til nordmenn, forstå værvarslingen.

To varsel i en trekant

I de nye symbolene kan man se to ting i en trekant: hva det er fare for og hvor alvorlige konsekvensene kan bli.

– Hovedmålet vårt er at folk skal se at det er sendt ut farevarsel, og at de skal forstå konsekvensene av dette raskt. Ved å bruke fargene slik mener vi det blir tydeligere for folk hvilket farenivå varslet har, sier Støver Jensen til yr.no.