Senger brua ved et brudd til

Totalt er det 334 bolter og 44 kabler som holder brua på plass.

– Oppdages det ett brudd til, stenges brua for trafikk, sier byggeleder Guttorm Ræder i Statens vegvesen til NRK.

Dette for å være på den sikre siden.

Ifølge Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør i prosjektavdelingen i Region nord, er de allerede i gang med å skifte ut boltene.

– Dette er en reklamasjonssak, og vi har derfor tett oppfølging av entreprenøren for at dette arbeidet skal gå så raskt og effektivt som mulig, skriver Johansen i en pressemelding.

