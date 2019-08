Rødt ble nedstemt om blått hotell

Aktuelt i nord

Ordfører Tove Mette Bjørkmo startet med å si at hun er veldig glad for at prosessen er kommet så langt.

– Det har vært en god og grundig jobb for å komme hit. Prosessen har vært god og hurtig, blant annet som følge av en god dialog mellom administrasjonen og utbygger. Nå når kommunestyret i alle fem vesterålskommunene har sagt ja til denne reiselivsstrategien, kan vi si at disse to prosessene går som hånd i hanske, sier hun.

Mener det tas hensyn til blåbyen

Som VOL tidligere har omtalt ønsker Rødt og Christoffer Ellingsen at det nye hotellet skal være blått.

– Dermed ønsker vi ikke å gi dispensasjon for fargesettingen. Det har vært en lang historie i Sortland at vi skal farge byen blå, dette har skjedd lite de siste årene, sa Ellingsen, som mente at Sortland kommune nå hadde mulighet til å sette noen krav til utbyggerne angående blåbypaletten.

Høyres Roar Wessel Olsen uttalte at slik Høyre ser det vil det være elementer av blått, blant annet i lyssetting.

– Dette er et tydelig signal på at det tas hensyn til blåbyen, mener han.

Også Mona Sandvoll (Ap) uttalte at de ikke kunne slutte seg til innstillingsforslaget til Rødt.

I tillegg til fargevalg, ble det stilt spørsmål fra Karl Erling Nordlund (Sp) om hvor langt nedtrappingen til sjø mot sør skulle gå inn i huken. Kommunalsjef for plan- og utvikling, Ann-Kristin Vinje avklarte at nedtrappingen ikke vil gå helt inn i huken.

Nordlund spurte videre om sikkerheten til plastringen på østsiden, der det ikke skal være nedtrapping.

– Utbygger skal legge frem en egen utenomhusplan, sier Vinje.

Satser på byggestart i september Om alt går etter planen, er det første spadetaket for et nytt hotell på Sortland bare et knapt halvår unna.

Øker HC-plasser

Det ble også fremmet et tilleggsforslag fra Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet om at antall parkeringsplasser for handicappede økes fra to til fire innenfor rammen for parkering.

Dette sluttet samtlige partier seg til.

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot én stemme fra Christoffer Ellingsen.

Tilleggsforslaget om handicapplasser ble enstemmig vedtatt.

Følgende ble vedtatt I medhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §19-2 gis det dispensasjon fra Byplan Sortlands bestemmelse 2.3.11 bokstav a) om fargesetting av Blåbyen, og bestemmelse 2.4.3 bokstav b) som fastsetter at eksponert steinfylling eller plastring ikke tillates i sentrum. I medhold av pbl. §19-2 gis det dispensasjon fra §4.5 i reguleringsplaner for Kulturfabrikken og Blåbyen hotell, som angir at minimum 20 prosent av hotellrommene skal være universelt utformet. Aantall parkeringsplasser for handicappede økes fra to til fire innenfor rammen for parkering. Det knyttes følgende vilkår til dispensasjonen: 1. Minimum 10 prosent av hotellrommene skal være universelt utformet, jf. TEK17 §12-7 sjuende ledd. 2. Dispensasjon fra bestemmelsene i Byplanen punkt 2.4.3 bokstav b) gjelder kun for deler av sjøfronten, i henhold vedlagt situasjonsplan. Rødt fremmer følgende endringsforslag til første avsnitt i innstillingen: I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra Byplan Sortlands bestemmelse 2.3.11 bokstav a) om fargesetting av Blåbyen. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gis det dispensasjon fra Byplan Sortlands bestemmelse 2.4.3 bokstav b) som fastsetter at eksponert steinfylling eller plastring ikke tillates i sentrum. Vilkårene som knyttes til vedtaket er: 1. Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har søkt og fått igangsettingstillatelse. 2. Detaljert utomhusplan skal foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse, jf. pbl. § 28-7 og Byplan Sortland pkt. 2.1.1 bokstav c). 3. Godkjent VA-plan må foreligge før det gis igangsettingstillatelse, jf. pbl. §§ 27-1 og 27-2. 4. Utbygger må fremlegge skiltplan for behandling ved søknad om igangsettingstillatelse, jf. reguleringsplanens § 11.3. 5. Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før det gis igangsettingstillatelse for lukking av råbygg, jf. pbl. § 21-5. 6. Før det gis igangsettingstillatelse må brannteknisk prosjektering være ferdigstilt og kontrollert, og endelig brannkonsept skal være utarbeidet og oversendt kommunen for gjennomgang og tilbakemelding. 7. Det må sendes inn oppdatert gjennomføringsplan med resterende erklæringer om ansvarsretter for prosjektering, utførelse og kontroll før det gis igangsettingstillatelse for tiltaket. 8. «Skrift på blå bunn» skal være etablert iht. gjeldende retningslinjer før det gis ferdigattest, jf. Byplan Sortland pkt. 2.3.11 bokstav c). 9. Det må utarbeides avfallsplan for sortering av byggeavfall som skal ligge i tiltaket, jf. TEK17 § 9-6. Ved søknad om ferdigattest må det sendes inn sluttrapport for avfall, med kvitteringer som viser faktisk sortert avfall. 10. Det må sendes inn søknad om endring for eventuelle søknadspliktige endringer av tiltaket.

