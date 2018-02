– En attraksjon i verdensklasse

Andøy

Mandag presenterte Ilmoni den planlagte attraksjonen The Whale for kommunestyret, sammen med Lisbeth Seppola, Børre Berglund og Hanne Strager.

– Vi har alle forutsetninger for å etablere en kvalattraksjon i verdensklasse, sa Ilmoni.

25 arbeidsplasser

Berglund tok for seg økonomien i prosjektet. Han pekte på at veksten i opplevelsesturisme aldri har vært så høy som den er nå.

– Andøy har tatt en ledende posisjon når det gjelder naturbasert turisme. Ser vi på andre attraksjoner i området, er det sannsynlig at The Whale skal trekke 60. til 70.000 besøkende per år og omsette for 18 til 23 millioner kroner. Det kan gi 18 til 25 helårlige arbeidsplasser. I tillegg kommer sesongarbeidere, sa Berglund.

Han understreket også at The Whale ikke bare skal være for turister.

– Det er viktig å tenke bærekraft. The Whale må også være et tilbud til befolkningen lokalt og i regionen, sa Berglund.

– Arkitektur og plassering

Hanne Strager jobber med innholdet i The Whale. Hun trakk også frem viktigheten av å ha et skikkelig bygg. Hun viste til at de som lykkes, også har et bygg som er en attraksjon i seg selv.

– Arkitektur og plassering er meget viktig. Vi må finne et bygg som kan være til stede i landskapet uten å stjele det, sa Strager.

Mer enn naturhistorie

Strager sa videre at The Whale ikke skal være et sted som bare handler om kvalenes biologi.

– Det skal bli et sted man kan lære om kvaler, havmiljø og klimaforandringer. Men kvaler er også kultur og kunst. Utstillingen skal derfor inneholde både naturhistorie, kulturhistorie og kunst. Det skal være en poetisk utstilling, som likevel er full av læring, og der vi også tar i bruk digital teknikk, sa Strager.

– Det må også være noe på utsiden av bygget, slik at man på avstand kan se at det skjer noe der, la hun til.

Attraksjon og hotell

Berglund tok også for seg driftsformer og plassering.

– Vi har ikke konkludert med driftsform eller plassering. Når det gjelder plassering vurderer vi to alternativer – Vikanbukta og Sløyken på Andenes. En mulig driftsform, er at bygget er offentlig eid og at det er Museum Nord som står for driften av utstillingen, sa Berglund.

Han sier at man vurderer å samle en attraksjon, en kultursal og et konferansehotell i samme eller tilknyttede bygg.

– Vi anser det for å være det beste for driften. VI er i dialog med investormiljøer om etablering av et konferansehotell, sa Berglund.

Han sa at man i løpet av april vil konkludere når det gjelder plassering og driftsform.

– Jeg tviler på om vi også får avklart hotellspørsmålet til da, sa Berglund.

Ringvirkninger

Høyres Gunnar Jan Olsen spurte om ringvirkninger. Berglund sa at de ville være betydelige.

– Vi regner med at hver turist vil legge igjen mellom 1.800 og 2.400 kroner per døgn i Andøy. VI snakker om formidable ringvirkninger, sa Berglund.