– Trenger også rock 'n' roll

Andøy

Andøy kommune vil inngå en ny avtale med frivilligsentralen i Andøy. Kommunen bidrar med 570.000 kroner. Til gjengjeld skal frivilligsentralen bidra med 3.500 timer frivillighet per år.

Selv om det ble litt diskusjon om frivilligsentralen virkelig klarer å levere så mange timer per år, ble saken også en diskusjon om eldre hverdag i Andøy.

– I Høyre har vi hatt diskusjon om innhold i institusjoner og omsorgsboliger. Vi har veldig bra institusjoner. I hvert fall vil jeg berømme det arbeidet som gjøres. Men åndelig innhold mangler. Det er ikke aktivitører, og det vises. Det er grenser for hva de ansatte klarer å utrette, sa Høyres Gunnar Jan Olsen.

– I Andøy har vi vært gode på å gi ungdommen innhold i hverdagen. Men vi har ikke vært flinke til å gi eldre et innhold. Jeg håper at frivilligsentralen kan få til noe på det feltet. Det har jeg forventninger om. De eldre trenger mer enn tv-titting. Man trenger også litt rock 'n' roll, sa Olsen.

– Ensomhet

Hermod Bakkevoll (KrF) var på sin side tvilende til at frivilligsentralen kan bidra med veldig mye.

– Det er mye frivillighet i Andøy. Men reservekapasiteten er ikke stor. Det vises for eksempel ved at pensjonistforeningen nå har åpen kafe tre dager i uka, mens man før hadde seks dager, sa Bakkevoll.

Ordfører Jonni Solsvik pekte på at tidlig innsats også var viktig for den eldre delen av befolkningen.

– Det er flott at kommunestyret engasjerer seg i debatten og ser viktigheten av å ta ut reservekapasiteten innen frivillighet. Vi er helt avhengig av frivillighet i årene fremover. Vi kan ikke adressere alle oppgaver til offentlig sektor. Da er det ikke bærekraftig. Ensomhet er den største utfordringen vi kommer til å ha som samfunn, og da er tidlig innsats viktig, sa Solsvik

– Aktivitør

Formannskapet i Andøy har bedt rådmannen utrede behovet for aktivitører for eldre. Kontrollutvalget i Andøy anbefaler også at kommunen får aktivitør på plass. Den anbefalingen kommer etter at kontrollutvalget har revidert brukerkvaliteten i de kommunale institusjonene i Andøy.

– Jo tidligere vi kan gi de eldre et innhold ut over det lovbestemte, jo bedre er dem som er avhengig av et slikt tilbud. Derfor er det viktig at vi bryr oss om å gi et tilbud ut over det som er lovbestemt. Jeg håper derfor at raskt får saken om aktivitør til behandling, sa Solsvik.