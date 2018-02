Vil ordne lys på Andøybrua

Andøy

Det var Høyres Bente Brunborg som tok opp saken.

– Jeg har sett at brua har vært mørklagt en tid. Hva betyr det? Dette har med sikkerhet å gjøre, sa Brunborg.

Ordfører Jonni Solsvik vil gjerne ha lys over brua.

– Vi er kommet til at lysene er Andøy kommunes ansvar, selv om jeg er av den oppfatning at det er et fylkeskommunalt ansvar. Vi er nødt til å sa hva vi kan gjøre. Jeg har snakket med Andøy Energi for å finne en løsning. Så får vi se om vi lykkes med det. Det er ingen bra sak for Andøy at det er en eller to lyspærer som lyser på Andøybrua, sa Solsvik.