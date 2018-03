Dobbelt klang på Dverberg

Andøy

Det var mye god klang under Cafekonserten på Dverberg samfunnshus. Andøy Brass og Bleik Musikkforening slo seg for en sjelden gang skyld sammen, og tok publikum til de store høyder. Konserten ble ekstra hyggelig tatt i betraktning at alt av inntekter gikk til korpsbarn i Sør-Afrika. De fattigste av de fattige.

Lytt til noen av høydepunktene på videolinken. Innledningsvis spiller de sammen til storslagne «Oregon» der vi får med oss stemningen av gallopperende hester til cowboy og indianere, og lyden av bremsende tog. Videre hører vi den livfulle marsjen «Colonel Boogey on parade». Bleik Musikkforening står for det tredje innslaget «Men går jag över ängarna» med trombonesolo av Bård Klausen. Til slutt er det Andøy Brass som gleder med musikken til den populære TV-serien «Friends».