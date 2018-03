Lørdag kan du møte verdens fremste kvalforskere

Andøy

Det arbeides aktivt med den nye turistattraksjonen «The Whale». Derfor samles åtte kvalforskere fra hele verden på Andenes for å gi råd til styringsgruppa for prosjektet.

– Vi er stolte av å samle noen av verdens absolutt ledene kvalforskere til en samtale rundt forventninger og muligheter knyttet til etableringen av «The Whale» på Andenes, sier Lisbeth Seppola, som er leder i styringsgruppa.

Presenterte The Whale for kommunestyret – En attraksjon i verdensklasse – Vi sitter på en gullgruve som vi ikke har utnyttet det fulle potensialet av, sa Camilla Ilmoni til kommunestyret mandag. Det handler om The Whale og kvalturisme.

Gjennom to dager skal de åtte kvalforskerne sitte sammen for å gi råd i forbindelse med etableringen av «The Whale». Andenes Whale Symposium er navnet på rundebordskonferansen som er en del av forankringsarbeidet for den nye turistattraksjonen.

Deltakerne

Jonathan Gordon og Phil Hammond, begge fra Skotland, Luis Freitas, Madeira/Portugal. Monica Silva, Azorene, Lance Barrett–Lennard, Canada er blant deltakerne.

I tillegg stiller også Eve Jourdain, Frankrike/Norge, Petter Helgevold Kvadsheim, Norge, Hanne Strager, Danmark og Tiu Similä Finland/Norge samt Camilla Imoni Finland/Norge.

Møtet finner sted lørdag hos Sea Safari Andenes og søndag hos Whale Safari Andenes. Begge dagene skal forskerne ut på havet med henholdsvis SeaSafari og Hvalsafari.

Møt forskerne

Lørdag kveld kan også publikum få møte kvalforskerne. – Er du kvalinteressert eller spent på hva noen av verdens ledene kvalforskere tenker om etableringen av «The Whale» er du hjertelig velkommen til Hisnakul lørdag kveld. Her vil alle deltagerne gi et kort innlegg om deres tanker knyttet til etableringa av. I tillegg skal Eve Jourdain forteller om Norwegian Orca Survey, sier Lisbeth Seppola.