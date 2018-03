Brødre fra Andøya kjøper svensk selskap med 8000 ansatte

Andøy

Kristian og Roger Adolfsen, sønner av Kolbjørn Adolfsen som bygget og drev hotell Andrikken på Andøya, er i dag heleiere av selskapet Brado AB og driver konsernet Adolfsen Group, som blant annet er hel- eller majoritetseier i diverse boligutviklingsselskaper, en privat barnehagekjede, asylmottakfirmaet Hero og flere private helseforetak, som Norlandia.

Nå har de også kjøpt seg inn i et svensk foretak, Frösunda omsorg, for 1,25 milliarder kroner. Deres selskap Brado er nå heleier av helseforetaket.

Selskapet har alene 8000 ansatte.

– Dette er det største oppkjøpet noen gang for oss. Vi snakker om et selskap med 8000 ansatte, 2,8 milliarder i omsetning og et driftsresultat på 120–130 millioner. Det betyr at vi går fra 15.000 til 23.000 ansatte i konsernet og passerer 13 milliarder i omsetning, sier Kristian Adolfsen til Dagens Næringsliv.

Selskapet driver i 221 av Sveriges 290 kommuner, og er spesielt store innen personlig assistanse, ifølge Adolfsen-brødrene. Med oppkjøpet får de en samla omsetning innenfor helsefeltet på åtte milliarder kroner, melder Dagens Næringsliv.