Risøyhamns elever til finalen i «Den store klassquizen».

Andøy

Tiendeklassinger fra 28 skoler i Nordland har i vinter kjempet om å komme til fylkesfinalen av Klassequizen.

Risøyhamn hadde alt rett i klassequizen Risøyhamn skole gjorde rent bord i årets første klassequiz.

David Ra, Johanne Klausen og Robert Sollie fra Risøyhamn skole lå i finalen lenge bak Vik skole i finalen, som gikk direkte på VOL i samsending med NRK.

Mot slutten klarte imidlertid Risøyhamn-elevene å knipe seieren og vant til slutt 7-6 totalt på de fire rundene med kategorier.

De vant dermed en sjekk på 5000 kroner og skal delta i landsfinalen til «Den store klassquizen».

– Forberedt på å vinne

Elevene var tydelig letta og glad de hadde vunnet. Johanne Klausen sa følgende da hun ble spurt om hva hun følte etter seieren:

– Vi har psyket oss opp og sagt til oss selv at vi skulle vinne. Nå er vi letta og glade, sa hun i studio.

Første gang

For første gang i år skal det kåres to vinnere i hvert fylke, som går videre til landsfinalen. Den nasjonale finalen sendes over fem lørdager på NRK1 i april og mai. Første program sendes 14. april.