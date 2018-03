Andøy

Andøyguttenrevyen ble første gang oppført i 1979. Da mente bygdas innbyggere at de fortjente seg en fest for å feire at lysløypa stod ferdig. Det er ikke hvert år at det har blitt oppført en revy, men Jan Tore Brunborg har stått på scenen i alle forestillingene.

Andøygutten kjører to forestillinger i kveld.

