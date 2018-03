Andøyguttenrevyen med stive innslag, friske fraspark og fin, fin melankoli

Andøy

Revygjengen gjøglet seg gjennom 26 numre med stor selvsikkerhet, spilleglede og entusiasme. Det var gode sangnummer, poengterte sketsjer, men det som først og fremst preget årets forestilling var de gode tekstene. De, og fin sang, bar forestillinga til høye terningkast.

Andøyguttenrevyen Regi/scene: Svanhild Lanesskog og Terje Lundemo Lys: Bendik Myrvang Lyd: Jim Roger Haugnes Musikk: Frode Sand, David Schöne og Pål Roger Karlsen Ensemble: Asbjørn Waltila, Yngvar Vestjord, Jan Tore Brunborg, Knut-Eirik Reinsnes, Elin Nordheim, Stein Fyhn Nilsen, Tommy Søberg, Ingrid Hanssen, Lise Grav, Ann Eli Larsen, Jenna Grant, Stine Lundemo og Sylvi Sørensen.

Revygjengen i Risøyhamn består av 27 personer som gjør sitt aller beste på, bak og foran scenen for å skape gode publikumsopplevelser for seg sjøl, naboene, alle som de kjenne og mange flere.

Risøyhamn er ei trivelig bygd. Det vet alle. De fleste vet også at bygda har en anstendig revytropp, som gjør som revyer skal, de «sparker oppover» samfunnets nådelause rangstige. Ingen blir spart. Ingen!

Direktører, ordførere, prest, elverkssjefer, Nordlandssykehuset, rakettdirektør Enoksen og LNS-konsernsjef får alle «passet påskrevet». Det samme får nabobygdene og «ainneskarran».

De som var på revy i kveld hadde to flotte timer sammen med en hyggelig gjeng. Morsomhetene skal alltid stå i sentrum for en revy, men jeg tror at mange publikummere kommer til å huske årets forestilling for åpningsnummeret, som var tilegnet revyentusiasten Steinar Ernestussen, som gikk bort i fjor.