Veien stengt ved Kjølhågen

Andøy

I hele dag har det vært vanskelige kjøreforhold i distriktet. Det har vært en hel rekke utforkjøringer og trafikkuhell i løpet av søndagen.

Tidligere søndag kveld meldte Statens vegvesen at Kjølhågen kunne bli stengt på kort varsel.

Bil på taket under Kjølhågen Det er svært vanskelige kjøreforhold over Kjølhågen. En personbil er havnet på taket søndag kveld.

Klokken 23 kom det trafikkmelding om at FV 82 til Andenes nå er stengt over Kjølhågen. Omkjøring er via fylkesvei 926, skriver veitrafikksentralen.