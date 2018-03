USA vil ha egne kampfly og patruljefly i Norge

Andøy

Nettstedet skriver at notatet blir vurdert av forsvarsledelsen i Pentagon. Årsaken til at USA mener at det er behov for amerikansk luftforsvar i Norge, skal være at amerikanerne mener det er svak operativ evne i nord hos det norske forsvaret.

Dersom norske myndigheter er avvisende til forslaget, foreslår notatet en plan B som innebærer at USA trekker sin forsvarslinje i nord til sør for Bergen.

Notatet, som er datert 9. mars i år og er forfattet av en analyse- og planenhet ved Defense Intelligence Agency som ledd i amerikansk forsvarsplanlegging, har sammenfattet ulike innspill fra forskjellige deler av det amerikanske forsvaret. Vurderingene er sendt til Joint Chiefs of Staff.

Det drøfter hvordan USAs fremtidige base- og styrkestruktur bør være i lys av etableringen av NATOs nye Atlanterhavskommando.

Det fremgår av dokumentet at det er behov for å etablere en mer permanent amerikansk tilstedeværelse på Andøya flystasjon med åtte til tolv amerikanske P-8A Poseidon overvåkingsfly fra US Navy, for overvåking av russisk marineaktivitet i Nord-Atlanteren og nordområdene.

Videre er det behov for å styrke kampflykapasiteten i Nord-Norge. USA mener det minimum bør være 20 kampfly i beredskap på NATOs nordflanke. Notatet drøfter mulige grep som kan anvendes slik at Norge aksepterer amerikanske forsterkninger og kanskje en rotasjonsbasert amerikansk kampflyskvadron eller mer.

(©NTB)