Hkeem må melde avbud - Jesper Jenset erstatter

Andøy

Rock Mot Rus fikk sent i går beskjed fra Hkeem sitt management at Hkeem må melde avbud til helgas Rock Mot Rus.

– Vi er selvsagt lei oss for at Hkeem ikke kan komme. Han er sammen med Sondre Justad og Frank Carter øverst på plakaten vår. Vi har jobbet intenst sammen med vår bookingsjef, Renate Ingvartsen og Ksenia Kess Petrova hos Atomic Soul artistbyrået som har Hkeem i stallen.

Atomic stiller med en meget god erstatter i Jesper Jenset, sier Kristin Krey festivalsjef hos Rock Mot Rus.

Fikk melding

Rock Mot Rus har mottatt denne meldingen fra Hkeem:

«Hei, jeg vil beklage til alle som har som kjøpt billett og til alle som har ventet på at jeg skal komme. Det har dessverre blitt sykdom i nærmeste familie som gjør at jeg ikke får muligheten til å reise. Jeg ønsker uansett å komme tilbake en annen gang for å gjøre det godt igjen! Mvh Hkeem.»

– Vi sender gode tanker til Hkeem, og gleder oss til å få han på besøk ved en senere anledning, sier Kristin Krey.

Jesper skulle egentlig opptrådt på Fæsterålen i 2017, men ble forhindret. Den gang steppet Hkeem inn på kort varsel.