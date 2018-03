Breton vant lag-NM

Andøy

Det er sju lag som deltar i lag-NM og lagene representerer hver sin fuglehundrase.

Årets finale gikk under strålende forhold i Lovika på Hinnøya. Det ble gjennomført 11 hundeslipp i finalen, der to og to hunder slippes i lag.

Klart for NM-vinter for stående fuglehunder: – Blir et av de største vi har arrangert – Årets NM blir et av de største vi har arrangert, sier prøveleder Royer Larsen i Harstad og vesterålen fuglehundklubb (HVFK).

Breton-laget fikk 81 poeng, og vant dermed klart foran Pointer-laget som fikk 51 poeng. Gordon setter-laget ble nummer tre med 48 poeng.

Beste hund vant NM i 2016

Beste hund i lagfinalen får også premie. I år ble det irsksetteren IS Imingens Pr Prince. Hunden oppnådde 35 poeng i sitt slipp, og sikret seg dermed Vinterpokalen.

Her er dommernes (Andreas Bjørn og Robert Branden) sin vurdering av Prince.

– Prince tar føringen med utmerket jaktlyst, noe raffinert i starten, senere utmerket. Rype letter i området til Prince. Stand på Prince og reiser villig og presist rype, RIOS. Utreder og apporterer. Senere har begge stand, ryper letter presist foran Shira og noe upresist foran Prince, begge rolig i oppflukt og skudd. Ny stand på Prince, når fører kommer på jaktbart hold letter rype presist foran Prince som er RIOS. Utreder, skriver dommerne.

Prince og fører Trond Kristian Karlsen er ikke uvant med å ta med seg premier fra Andøy. I 2016 vant de to den individuelle NM-tittelen,