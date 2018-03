Får 5,8 millioner til helsestasjon og skolehelse

Andøy

Regjeringen melder at 227 kommuner i Norge får til sammen 1,16 milliarder kroner til helsestasjon og skolehelsetjeneste i 2018. Dette er inkludert øremerkede tilskudd på 307 millioner kroner.

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å hjelpe barn og unge som sliter, og følge opp kvinner og familier i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet og satser på barn og unge. De siste tallene fra SSB viser en kraftig vekst i årsverk for helsesøstre og jordmødre. Vi er likevel ikke i mål, og vil fortsette satsningen, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Ubrukte midler

Andøy, Bø, Hadsel og Sortland har alle fått innvilget det beløpet man søkte om, men får utbetalt mye mindre. Årsaken til det er ifølge dokumentene fra regjeringen at kommunene har ubrukte midler til formålet.

Øksnes kommune søkte om 530.000 kroner, og er den eneste kommunen i Vesterålen som ikke får hele beløpet man søkte om. Øksnes får 410.000 kroner.

Kommunene i Vesterålen får imidlertid ikke utbetalt 5,8 millioner i år. Ubrukte midler fra tidligere år trekkes fra, slik at kommunene totalt får utbetalt 3,3 millioner kroner. Andøy har for eksempel 850.000 kroner som er overført fra i fjor.

– Fornøyd

– jeg er kjempefornøyd med at vi får full bevilgningi år. Vi har ventet på en avklaring om disse midlene som finansierer 1,5 helsesøsterårsverk, sier Jørn Vollan i Andøy kommune.

Han sier at Andøy i noen år har hatt en halv stilling som helsesøster for å følge opp elever i den videregående skole.

– Fra 1. januar i fjor økte vi med en full stilling for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten, sier Vollan.

Han sier at årsaken til at kommunen har 850.000 kroner i ubrukte midler, er at man fikk tilskudd både i 2016 og 2017, mens tjenesten først ble styrket i 2017.

