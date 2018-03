Frank Carter hadde full kontroll på Rock Mot Rus

Andøy

Frank Carter med sitt band The Rattlesnakes ikke bare beviste hvorfor han siden sin opptreden med The Gallows på Rock mot Rus i 2011 har fått en legendarisk status. Fra første akkord hadde han publikum i sin hule hånd og styrte publikum på en stemningsreise fra det aggressive energiske til det rolig følsomme, som alle tilstedeværende ønsket aldri skulle ta slutt.

Ble grepet av magien

De som opplevde Frank Carter for syv år siden håpet at han skulle levere varene, men at han faktisk overgikk den rockelegenden han selv har skapt, det hadde ingen trodd.

Sondre Justad

Voksne, godt voksne, barn, ungdom, crew, ja, alle som var tilstede ble grepet av magien og tilstedeværelsen til Carter og hans band. Han hadde mer enn bare musikk å by på, både underholdning og alvor i budskapet i låtene og mellom viste en artist som tok både rocken og sitt publikum på alvor.Med dette viste Rock mot Rus hvorfor festivalen fortsatt har livets rett som en av de viktigste rockefestivalene overhode i landet.

Lørdag kveld fortsetter festivalen med flere headlinere, blant andre Lyse netter, Blood Command og ikke minst plateaktuelle Sondre Justad. Sistnevnte er siste artist ut før vinnerne av årets rockemønstring kåres.