Rockefesten er i gang!

Med Rock mot Rus-gründer Svein Spjelkavik og Veslemøy Norheim som konferansierer var stemningen i boks fra første sekund, da de ønsket publikum og Natalie varmt velkommen

Natalie bergtok publikum med sin ukulele, museører og såre, introverte, lett naivmelankolske sang. Et talent vi nok får høre mer til i årene som kommer.

Vi spurte Natalie hvordan det var å både vinne Micro-RmR òg åpne hele rockefesten.

– Helt fantastisk det er som en drøm å både delta og så til og med vinne, sier hun.

Hennes største inspirasjon er den amerikanske singer-songwriteren Grace VanderWaal

Ikke dårlig for en som deltar først gang å vinne mot så mange talentfulle unge artister.

To døgn med rock

Nå venter nesten to døgn med rock og pop på de unges premisser, men her finnes alle aldre godt representert fra de yngste til de eldste, så man kan konstatere at Nord-Norges kanskje viktigste rockefestival fortsatt holder koken.

Bandet It Might Get Loud med røtter i Finnmark er første band på scenen, og det er en svingende god begynnelse på en lang kveld og natt med mange stjerneskudd på rockehimmelen.