– En viltfinner av rang

Andøy

Tradisjonen tro avviklet Harstad og Vesterålen fuglehundklubb Nm vinter for stående fuglehunder i Andøy. Fra torsdag til finalen har det vært 630 starter i NM. Torsdag var både individuelle starter og NM for lag, der Breton-laget vant tittelen.

Semifinalene til NM gikk lørdag. Der var Arnfinn Abrahamsen fra Andenes med som eneste vesteråling, men han ble slått ut og kom ikke til finalen.

Søndag var det finale i terrenget ved Skogvoll. 18 hunder og fører stilte til start foran dommerne Geir Schei og Jan Terje Haugen.

Etter at første runde var over, ledet Trond Kristian Karlsen og irsksetteren Prince. De to ble imidlertid slått ut i første slipp etter pausen. Dermed overtok Nils B. Skaar og breton Cox ledelsen, en ledelse som nesten holdt helt til mål.

– Håpet til det siste

– Jeg ledet til siste sekund, men så kom det hun som var bedre. Det var litt lite fugl i finalen og det ble litt ruskevær. Men jeg er strålende fornøyd med helga. Både Andøya og hunden har vært flinke, sier Skaar, som ble den andre premierte i finalen.

Skaar var også med på laget som vant NM torsdag. Sammen med hunden Velvet Dei Fiorindo vant han det individuelle mesterskapet i 2011.

– Action helt til slutt

I finalens siste slipp slo nemlig Abby og eier Johnny Brattbakk til.

– Abby tar føringen i slippet og jakter meget godt. Tyfon går også godt. Abby finnes i stand. Reiser villig og presist rype. RIOS. Utreder og apporterer korrekt. Abby over Tyfon. Abby er dermed Norgesmester med 1 VK m/Cacit. Cox 2 VK, skriver dommerne etter det siste slippet.

– Dette var artig. Jeg vet ikke om det helt har gått opp for meg, men det er jo derfor vi er her. Og dette viser at man aldri må gi opp. I slike finaler er det action helt til siste slutt, sier Brattbakk, som kommer fra Sørreisa og er med i Midt-Troms fuglehundklubb.

Den klubben har fostret minst fem vinnere i NM-vinter.

Selv fikk Brattbakk sin første fuglehund i 1987. Det var en engelsksetter, og han har holdt seg til den hunderasen siden. Årets finale var den første for hans del. Tidligere har det blitt noen finaler i Exit-cup – en sidekonkurranse for dem som blir slått ut av NM fredag.

– I dag hadde jeg fokus på oppgavene og sørget for å ivareta hunden underveis. Abby er den mest lettdresserte hunden jeg har hatt og er en viltfinner av rang. Den er en veldig ærlig jakthund og hun er veldig snill, sier Brattbakk om sin jaktpartner.

Han skryter også av arrangementet på Andøya.

– Det er et godt arrangement og flott terreng her. Det er artig å være her og møte folkene, sier Brattbakk.

Fornøyd arrangør

– Det har vært en strålende helg med fantastiske forhold og masse fugl. Jeg tror alle er fornøyd, sier Royer Larsen, som har ledet mesterskapet.

– Vi har hatt veldig godt samarbeid med grunneierne og jeg vil også skryte av Thon-hotellet der vi i alle år har hatt basen vår, sier Larsen.

Han sier at man også har fokus på sikkerhet i et mesterskap som dette. Selv om man stort sett holder seg på flat mark, har man tatt hensyn til rasfaren.

– Vi har med sikkerhetsutstyr ut, både for ras og om noen går gjennom isen. Det er erfarne fjellfolk som leder partiene. I tillegg har vi Norsk folkehjelp i beredskap, sier Larsen, som har ledet gruppen på 10 personer som står bak arrangementet.