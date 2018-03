3. plass til Andøy og 4. plass til Sortland

Andøy

Gjennom hele natt til lørdag var unge talenter på scenen i idrettshallen på Andenes for å kjempe om sieren i årets rockemønstring på Rock Mot Rus. 30 band deltok og like etter at publikumsyndlingen Sondre Justad hadde gått av scenen, var det klart for kåring av vinnere.

Juryen

Årets jury har bestått av Øystein Lindbeck, Audun Selnes og Marie Sofie Langeland Mikkelsen. De hadde ingen lett jobb, men de lot seg imponere av bodøbandet Regnvær.

- Det låter pansertight, det er stilrent, og bandet på fem har et imponerende scenetekke, sa juryen da vinneren ble kåret.

3. plass til Andøy, 4. til Sortland

Vesterålen fikk også en pallplass i årets rockemønstring med Pan fra Andenes.

- De leker med både norsk og engelsk, duetter og sjangre, men det er likevel en helhet som gjør at det er verd å notere seg navnet allerede nå, mener juryen. Rett utenfor pallplass havnet raperen Simpel fra Sortland.

- Juryen har trua på at han er klar for å ta over raptronen i Nord, sier juryen.

Juryens vurdering

1. REGNVÆR

Juryen er litt usikker på om dette bandet har sett dagslys det siste året, ettersom de åpenbart må ha tilringt utallige timer på øvingslokalet. Det låter pansertight, det er stilrent og bandet på fem har et imponerende scenetekke. En enstemmig jury gleder oss allerede til å se dette bodøbandet når de returnerer til Rock Mot Rus neste år, og gratulerer med en plass på Buktafestivalen og 20.000,-. Årets vinner av Rock mot Rus er … Regnvær.

2. A MILLION PINEAPPEL

Juryen lot seg imponere over denne unge gjengens indiepoprock, som vi mener har et stort potensiale på sikt. Det beviste de på torsdag når de vant Bukta Battle og plass på programmet til Bukta, og nå er de på andreplass i årets Rock mot Rus - Hurra for A Million Pineapples.

3. PAN

Anført av en ung men samtidig voksen vokalist er det noe veldig spennende med årets tredjeplass. De leker med både norsk og engelsk, duetter og sjangre - men det er likevel en helhet som gjør at det er verdt å notere seg navnet allerede nå. P står for pallplass, PAN er nummer tre.

4. SIMPEL

Den neste Joddski, Klish eller Oter? Juryen har trua på at han er klar for å ta over raptronen i Nord - årets fjerdeplass på Rock mot Rus går til Simpel fra Sortland.

5. OPEN WINDOW

Med en god miks av funk, indie og jazz imponerer dette bandet med særegne låter, og selv om klokka var 07:00 leverte de en så varene som sikret dem femteplassen på årets Rock mot Rus. Gratulerer, Open Window!

6. RUST

Vi føler at vi ble satt i en umulig posisjon med å velge bare fem band i år, så vi tok saken i egne hender og utvidet årets toppliste med én ekstra plass. Denne gjengen fra Harstad leverte en energisk gig som slo både oss og publikum (bokstavelig talt) i bakken. RUST er årets sjetteplass.