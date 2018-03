Lagde svær snøborg

Andøy

Mens noen fortviler over snøen som har kommet over Vesterålen den seneste tiden, er den til glede for andre. I Andenes sør ga den inspirasjon til Lars Framvik og Thomas Wold.

– Vi brukte snøfresere for å bygge en stor snøborg, sier de to mens ungene kryper inn og ut av den store konstruksjonen.

Fire meter

– Det er innvendig trapp, selv om den nå er blitt mer som en rutsjebane. Tårnet var over fire meter høyt, men mildværet gjør at det har seget litt sammen, sier Lars.

På friområdet mellom husene i nabolaget er det også bygget ei mindre snøhule og en stor snømann.

– Det er artig med snø, sier Fredrik, Anthony, Amalie og Arthur som villig poserer med den store snømannen.

– Det er flott å ha en så stor snøborg, sier Fredrik.

– Det er ikke en snøborg. Det er en iglo, sier Amalie.