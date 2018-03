Vil bygge omsorgsboliger på Åse og Andenes

Andøy

Formannskapet i Andøy møtes mandag 9. april. En av sakene man skal ta stilling til, er bygging av nye omsorgsboliger. Det kommer i kjølvannet av prosessen som endte med at kommunestyret vedtok å bygge nytt sykehjem på Åse.

Politikerne vedtok dermed noe annet enn den anbefalingen rådmannen ga, om å bygge sykehjem på Andenes og 12 omsorgsboliger på Dverberg. I tillegg skulle det bygges ytterligere 22 omsorgsboliger senere.

Kommunestyret vedtok å bygge sykehjem med 24 sykehjemsplasser og åtte dagplasser på Åse, samt 38 nye omsorgsboliger. 22 av disse skal være på Andenes, mens 16 skulle bygges på Dverberg.

Kommunestyret har også bedt rådmannen utrede plassering av omsorgsboligene og i hvilken rekkefølge de skal bygges.

Innendørs

Rådmannen har nå drøftet saken med sykepleiere og tillitsvalgte.

– Det er en forutsetning at omsorgsboligene som bygges i tilknytning til det nye sykehjemmet bygges slik at det er mulig å forflytte seg innendørs mellom sykehjem og omsorgsbolig. Det er sterkt ønskelig at de nye omsorgsboligene på Andenes bygges slik at det er mulig å forflytte seg innendørs mellom Andenes helsesenter omsorgsbolig, de nye omsorgsboligene og Kiiljordheimen, skriver rådmannen i saksutredningen.

Dermed foreslår rådmannen å bygge 22 omsorgsboliger på Andenes og 16 på Åse. Omsorgsboligene på Andenes bygges først.

Denne saken skal endelig avgjøres av kommunestyret i Andøy.