Mener Evenes-planer vil bli 300 millioner dyrere enn antatt

Andøy

I dag ble konseptvalgutredninga for Evenes offentliggjort - og det samme ble kvalitetssikringa av den.

I korte trekk konkluderer konseptvalgutredninga med at Stortingets grunnlag for å flytte den maritime flybasen til Evenes, var godt. Det utredes flere alternativer i den, men det står tydelig i rapporten at den ikke har vurdert å beholde flyene på Andøya. Dette lå heller aldri inne i planene for konseptvalgutredninga.

I stedet har utredninga sett på flere alternativer for plassering internt på Evenes flybase. Alternativ 2, som er at base for maritime fly etableres i sørvest, er det analysebyråene Atkins og Oslo Economics mener er best.

«Alternativ 2, som innebærer at fasiliteter for maritime patruljefly etableres i sørvest, mens kampflyberedskap og mottak av allierte og nasjonale styrker løses ved gjenbruk av eksisterende kapasitet i øst, kommer best ut i vår samfunnsøkonomiske analyse. I likhet med Forsvarsdepartementet anbefaler vi derfor dette alternativet. Det anbefalte alternativet har en forventet investeringskostnad på 4 440 millioner 2017-kroner, inkl. mva. og en negativ netto nåverdi på om lag 7 244 millioner 2018-kroner. Det er liten forskjell mellom alternativene, både i kostnader og nytte. At anbefalt alternativ har kortere responstid for kampflyberedskap sammenlignet med andre alternativer er utslagsgivende for anbefalingen.»

De konkluderer altså med at utbygginga på Evenes vil koste 300 millioner mer enn Forsvarsdepartementet selv har hevdet.

Departementet begrunner dette med at de har forskjellig beregningsgrunnlag: analysebyråene forholder seg kun til en matematisk modell, mens departementet forholder seg til erfaringene fra blant annet utbygginga på Ørland og Forsvarsbyggs beregninger.

I tillegg legger analysebyråene inn noe høyere risiko, ifølge underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet.

Utredninga fra departementet legger også opp til at noen funksjoner skal bli på Andøya:

«Evenes skal overta rollen som vertsbase for allierte maritime patruljefly etter nedleggelsen av Andøya flystasjon, både hva angår øvelser og oppdrag. Når det gjelder øvrige allierte behov som er dekket på Andøya flystasjon i dag, er det ikke lagt til grunn at disse overføres til Evenes flystasjon.»

Dette kommenteres ikke i kvalitetssikringa.