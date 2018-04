Finvåg best på Andenes

Andøy

Finvåg var best klasse 3-5. I klasse to skjøt Steinar Vollan fra Dverberg best. Han hadde 26. treff, og i klasse 1 var Helene Enoksen fra Melbo best. Enoksen prikket inn 23 treff.

I de yngste årsklssene var det særlig to skyttere som utmerket seg. Henning Bakkejord-Johnsen og Kevin D. Grav, henholdsvis fra Bø og Dverberg, hadde begge 29 treff, men Bø-skytteren hadde langt flere «gode» treff og vant klart.

Eilif Andsen, Sortland, som skyter i V73-klassen, hadde også et veldig godt resultat med 30 treff.

Komplett resultatliste

Klasse 3-5: 1. Jørn Finvåg, Bø (Vesterålen) 30/18, 2. Tor-Erik Iversen, Melbo 26/08, 3. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 25/14, 4. John Olav Solaas, Kvæfjord 24/06, 5. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 14/03.

Hovedskyting

Klasse 5: 1. Tor-Erik Iversen, Melbo 26/08, 2. John Olav Solaas, Kvæfjord 24/06.

Klasse 4: 1. Jørn Finvåg, Bø (Vesterålen) 30/18, 2. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 25/14.

Klasse 3: 1. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 14/03.

Klasse 2: 1. Steinar Vollan, Dverberg 26/09, 2. Jim Arne Vikestad, Melbo 22/08, 3. Dag Rune Karlsen, Sortland 21/10, 4. Tove Mette Gammelmoe, Dverberg 20/04, 5. Elin J. Mortensen, Andenes, 16/03, 6. Britt Elin W Rabben, Bø (Vesterålen) 13/03, 7. Stein Erik Kvandahl, Sortland 12/02, 8. Norunn Johansen, Sortland 10/05.

Klasse 1: 1. Helene Enoksen, Melbo 23/11.

J, 16-17 år: 1. Mari Benjaminsen, Dverberg 26/11, 2. Jakop Mortensen, Andenes 25/11, 3. Henning Alsos, Andenes 19/09.

ER, 14-15 år: 1. Henning Bakkejord-Johnsen, Bø (Vesterålen) 29/23, 2. Kevin V. Grav, Dverberg 29/10, 3. Martin Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 24/10, 4. Lukas Mortensen, Dverberg 19/07.

NU, -15 år: 1. Joakim Raabye Abrahamsen, Andenes, 1. Oliver Raabye Abrahamsen, Andenes, 1. Marthe Jensen, Andenes, 1. Micaela Barbosa Jensen, Andenes, 1. Herman Johannessen, Andenes, 1. Solveig Karlsen, Andenes, 1. Una Skogvoll Klausen, Andenes, 1. Bertine Ryslet Myrlund, Andenes, 1. Ane Othilie Reinholdtsen, Tretinddalen, 1. Karlise Ridderseth, Andenes, 1. Mathilde Sivertsen, Andenes , 1. Viktoria Øvergård, Tretinddalen .

V55: 1. Jan Aksel Fredriksen, Dverberg 25/12, 2. Kurt-Arne Rabben, Bø (Vesterålen) 22/06, 3. Gunnar Olsen, Tretinddalen 18/04.

V73: 1. Eilif Andersen, Sortland 30/23, 2. Olav Solstrand, Dverberg 24/14, 3. Jan S. Johansen, Dverberg 14/05.

Jeger: 1. Ronny Jensen, Andenes 09/00, 2. Frank Einar Hagen, Melbo 01/00.

NV, 16+ år: 1. Tommy Jensen, Andenes 28/06, 2. Rune Hugo Klausen, Andenes 26/07, 3. Rune Karlsen, Andenes 25/06, 4. Tor-Eirik Mortensen, Andenes 21/06, 5. Stein Myrlund, Andenes 00/00.