Flytter store kai-elementer

Andøy

– Vi regner med å være på vei ved 11.00-tiden mandag. Det blir to semitrailere, kranbil, to følgebiler og politi i følget som skal til Nordmela. Politiet blir med så lenge vi har behov for assistanse, sier Odd Bernt Mevold i Andøy Havn KF.

Får 500.000 til flytebrygge på Nordmela Andøy kommune får 500.000 kroner i tilskudd til ei ny flytebrygge på Nordmela. – Den bør være på plass i løpet av våren, sier havnesjef Håkon Strand.

Planen var at de to kaielementene som skal bli til ei ny flytekai på Nordmela, skulle losses av i havna på Nordmela.

– Båten som fraktet dem, ville ikke gå inn til Nordmela. Dermed ble de losset på Andenes, sier Mevold.

De to betong-elementene er over 20 meter lange, og det vil bli trangt i Storgata på Andenes mens transporten foregår.