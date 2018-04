Nå åpner de arkivet for deg

Andøy

Arkivet, som ligger på historisk grunn, i det som var rådhuset i Dverberg kommune, før de tre kommunen Andenes, Dverberg og Bjørnskinn ble til Andøy, får nå faste åpningstider for publikum.

– I starten nå så kommer vi til å ha åpent to timer hver torsdag formiddag. Til høsten vil vi prøve oss med å holde åpent på kveldstid, sier leder i historielaget Terje Vollan. Han håper mange vil benytte seg av tilbudet og gjøre seg kjent med det rikholdige arkivet.

– Vi har blant annet over 7000 bilder som ganske greit kan finnes ved å søke på navn. Det kan være aktuelt for folk som ønsker kopier av disse, sier han. De har også Andøya Avis fra midten av 1920-tallet og frem til den gikk inn på slutten av 1970-tallet.

– Det er veldig interessant å bla i gamle aviser, sier Vollan. Arkivet inneholder også en rekke ting som er samlet inn fra de forskjellige bygdene i Andøy.

– Dette er et gratistilbud, så vi håper mange tar turen innom. Vi kommer til å ha to fra styret der hver gang det er åpent, slik at de kan hjelpe og veilede de som besøker arkivet, sier Vollan.