Betinget fengsel og bot for Æråsen-brann

Andøy

Det var 15. juni i fjor at andværingen tok seg inn i en garasje ved Æråsen utenfor Andenes for å stjele bensin. I garasjen stod blant annet flere snøscootere.

Mens andværingen tappet bensin fra en av scooterne, tok han seg en røyk. Det antente bensinen og garasjen med alt innhold brant opp.

Fredag ble rettssaken avholdt og nå foreligger dommen.

Andværingen har tilstått forholdet, noe andværingen gjorde i det første avhøret med politiet. Retten skriver at saken dermed kunne vært avgjort som en tilståelsesdom. Det gjør at andværingen slipper saksomkostninger.

Straff og erstatning

Vesterålen tingrett konkluderer med at straffen for bensintyveriet skal være en bot, mens straffen for ildspåsettelsen bør være streng – av almennpreeventive hensyn.

Retten mener derfor at andværingen skal straffes med 15 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Boten for bensintyveriet settes til 5.000 kroner.

Andværingen må i tillegg betale 5.298,75 kroner i erstatning til Haugnes grunneierforening for en sporsetter. Dette kravet er dokumentert.

Retten skriver at andre krav fra eierne av innholdet i garasjen ikke er tilstrekkelig dokumenter.