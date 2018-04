Prisverdig revy fra Fyr Laus

Andøy

Over 300 andværinger hadde benket seg i idrettshallen på Andenes fredag kveld. Klare for revyforestillingen «Kultur for enhver pris» med Fyr Laus. Etter to timer med latter og sang tørr vi påstå at ingen gikk skuffet hjem.

Revygruppen Fyr Laus lader opp til premiere: – Alle får gjennomgå Det er hektisk aktivitet inne i klubbhuset til Andenes IL. Revygruppen Fyr Laus samler trådene før siste innspurt før premiere fredag den 13. april på forestillingen «Kultur for enhver pris!».

Dynastiet Samskap

Forestillingen bestod av et herlig sammensurium av tema. Alt fra pasientbussen til sykehuset, den nye utedoen ved Bukkekirka og de skrikende leietakerne i Kiilgården ble behørig omtalt. Vi fikk høre om Andøy kommunes nye metode for å få lys i mørklagte gater, og hvor galt det kan gå når man blander ulike næringsvirksomheter i nummeret «Elsas fisk og samtale».

Det var friske spark til naboene på Bleik i flere runder, og en herlig parodi på «Annie» i nummeret «Dynastiet». Et styremøte i Samskap var settingen og styreleder Odd Roger Enoksen sine relasjoner til de andre styremedlemmene var tema.

Høy kvalitet

Best er kanskje Fyr Laus når det kommer til sang. Både «Vi e meire verdt enn 100 milliona!» fremført av alltid like stødige Ole Jakobsen og «Løfte i flokk», skrevet og fremført av Rune Stave, løfter forestillingen som helhet.

Fyr Laus leverte, som vanlig, lokalrevy av høy kvalitet og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor de i pausen under lørdagens forestilling vil få overrakt Andøy kommunes kulturpris. De fortjener det!

Ny forestilling lørdag

Var du ikke blant de mange som gikk smilende hjem fra idrettshallen fredag kveld, eller er blant de som liker repriser, så har vi en klar oppfordring; Kom deg på den siste forestillingen lørdag kveld. Da vil også ordfører Jonni Helge Solsvik delta og overreke kulturprisen.