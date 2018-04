Deler ut over en million til andværinger

Andøy

Møtet i kommunens næringsstyre ble avholdt 13. april, og der ble det vedtatt bevilgninger til 12 forskjellige mottakere.

Andenes skolekorps kan juble over 50.000 kroner til kabaretforestilling.

Noe ble gitt til privatpersoner - som teaterinstruktør Nikoline Spjelkavik, som får 10.000 til en teaterforestilling med navn «Oh Baby Baby». Mathias Høyning får 5000 til besiktigelse av fartøy.

Med unntak av de to, er det stort sett bedrifter som får penger. Sea Safari Andenes får 30.000 til sikkerhetsustyr, Stave camping for 40.000 til oppgradering av hytter, Blikkenslagerservice Strøm AS får den mest spesifikke summen - kr. 28.719 - til oppgradering av maskinpark.

To bedrifter får en halv million hver: både Fjordgull kystfisk og Soltind kystfisk får tilskudd til kjøp av fartøy med kvote. Det er riktignok i form av stønadslån.

Solbakken gård får 12.553 til kompetanseheving, mens Atelier Nøss får 20.000 for å etablere kaféavdeling. Landbruksrådgivningskontoret får 15.000 til et prosjektet Ny giv - nytt liv. Det er et prosjekt for kompetanseheving og motivasjon hos bønder som flere landbruksrådgivningskontorer i Norge deltar i.

Det er også gitt etablerertilskudd til én bedrift, kalt Sjöös well being studio, som får 10.000 kroner.