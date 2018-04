Bestilte varer – skal ha bedt om at regningen ble sendt til Forsvaret

Andøy

Det var i september 2016 at andværingen skal ha bestilt et Samsung kombiskap til 7.499 kroner og en Husqvarna komfyr til 8.999 kroner fra Sortland Elektro AS på Sortland.

Andværingen skal ha bedt om å få varene tilsendt noe som medførte 750 kroner i fraktkostnader.

– Han oppga at fakturaen på totalt 17.248 kroner skulle sendes til Forsvarets regnskapsadministrasjon, til tross for at han ikke hadde noen tilknytning til Forsvaret, og mottok varene personlig ved levering.Han utsatte således Sortland Elektro AS for tap eller fare for tap, heter det forelegget som andværingen fikk fra Politimesteren i Nordland 12. januar i fjor.

Forelegget, som er på 13.000 kroner, inneholder også påstand om et tyveri av tre lyspærer til en verdi av 300 kroner fra en av Bunnpris-butikkene på Andenes.

Rabatt

I forelegget pekes det på at straffen på 13.000 kroner eller fengsel i 30 dager er under forutsetning om at forelegget vedtas.

– Du underrettes om at dersom forelegget ikke vedtas, slik at saken må oversendes til domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 18.000 kroner, subsidiært (dvs. for det tilfelle at boten ikke betales/inndrives) fengsel i 36 dager, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige, heter det i forelegget.

Omberammet

Andværingen har ikke vedtatt forelegget og rettssaken skulle vært avholdt på Andenes i dag.

Det ble den ikke, og den er nå utsatt til 28. juni i år.