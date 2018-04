Andøy

David Ra, Johanne Klausen og Robert Sollie kjempet blant annet mot Kila skole fra Harstad.

Harstad-laget fikk 39 poeng og ble best i den innledende runden. De ble dermed blant de tre lagene som fikk være med å kjempe om en finaleplass. Det klarte laget med glans, og blir dermed med i finalen 12. mai.

– Gjorde vårt beste

– Vi gjorde vårt beste og følte at det var bra nok. Det var særlig en kategori om karibiske øyer som vi synes var veldig vanskelig, sier Johanne Klausen.

– Ekstrem artig

Hun sier at turen til Oslo og oppholdet der har vært en helt fantastisk opplevelse.

– Det er noe at det artigste jeg har gjort, blant annet å møte alle kjendisene som jobber i NRK. Siden vi ikke kom videre, hadde vi tre dager der vi kunne gjøre andre ting. Det har vært ekstremt artig å være med på Klassequizen og jeg er takknemlig for at vi fikk sjansen til det, sier hun.