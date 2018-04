Pan og Driveshaft videre til landsmønstring UKM

Andøy

For første gang ble UKM Nordland arrangert utenfor Bodø. Det skjedde på Slipen scene på Rognan fra fredag til søndag. I tillegg til at deltakerne fikk opptre, har det også vært andre aktiviteter, utstillinger og workshops for deltakerne.

Andøybandet Pan var på scena lørdag, mens Driveshaft var på scena søndag.

– Det var utrolig bra levert av Pan. De fikk stor applaus og heder og ære etterpå da folk møttes på ungdomsklubben. De har jobbet beinhardt i lang tid, så det var vel fortjent, sier Thomas Seines, som er reiseleder.

– Fantastisk

– Det blir helt fantastisk å dra til Trondheim. Vi hadde ikke ventet det. Vi hadde lyst til å komme videre, men det er med så mange deltakere fra hele Nordland. Vi er veldig fornøyd med at vi er blant de få som kom videre, sier Runa Stave i Pan.

Landsmønstringen skjer i slutten av juni. Pan får dermed en travel sommermåned.

– Vi skal arrangere festivalen Sommernatt på Andenes 22. juni. Det er helga før vi skal til Trondheim, sier Stave.

Her kan du se Pans opptreden på Rognan.

– God stemning

– Det var veldig bra og go9d stemning, sier Didrik Didriksen i Driveshaft om bandets opptreden søndag.

– Publikum var helt topp og vi synes vi gjorde et veldig bra show og koset oss. Juryen så fornøyd ut da vi spilte, sier han.

Han sier at de bruker masse tid på bandet.

– Vi øver flere ganger i uka og spiller så mye kan. Vi tar de spillejobbene vi får. For øyeblikket spiller vi indierock, men kommer kanskje til å bytte stil framover, sier Didriksen.

Driveshaft skal for øvrig delta på Sommernatt på Andenes helga før landsmønstringen i Trondheim. Du kan dermed få oppleve begge de to UKM-vinnerne fra Vesterålen.

Her kan du se Driveshafts opptreden på Rognan.

Mange fra Vesterålen

Det var ikke bare de to nevnte artistene som var med fra Vesterålen.

Wilde Langås, Sara Karbøl Nordgård og Viva La Vida var med fra Bø. BEKK Prdouctions var med fra Hadsel. The Irrelevants, Sindre Andreassen, Kristin Bjørstad, Moudy Kamil og Bob var med fra Sortland, mens Emilie Klausen og Eira Meland var med fra Andøy.